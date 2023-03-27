ABD'de okula silahlı saldırı düzenlendi! 3 çocuk hayatını kaybetti!

ABD'nin Tennessee eyaletinde kiliseye bağlı bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı düzenleyen kişileri polis etkisiz hale getirirken 3 çocuğun ise hayatını kaybettiği belirlendi.

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ABD'de okula silahlı saldırı düzenlendi! 3 çocuk hayatını kaybetti!

ABD’nin Tennessee eyaletinde bulunan Nashville'deki kiliseye bağlı okula silahlı saldırı düzenlendi. Çocuk hastanesinin sözcüsü ise saldırının ardından hastaneye getirilen 3 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

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SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Nashville İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada, “33 Burton Hills Bulvarı’ndaki Covenant Okulu’nda aktif bir saldırgana yanıt veriyoruz. Birden fazla hastamız olduğunu doğrulayabiliriz” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, okul bölgesindeki tetikçi durumunun aktif olduğu aktarılarak, velilerden okula gelmemeleri istendi.
Nashville Polis Departmanı ayrıca saldırganın güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Saldırganın nasıl öldüğü veya kimliği hakkında henüz açıklama yapılmadı.
Covenant Presbiteryen Kilisesi'ne bağlı okulun 200 öğrencisi bulunduğu ve sadece 6. sınıfa kadar eğitim verdiği öğrenildi.

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