ABD’de ölü bulundu! Ailesi 6 gündür ulaşamıyordu

İki yıl önce Mersin'den ABD'ye giden makine mühendisi 30 yaşındaki oğlu Miraç Aydın Kurt'tan 6 gündür haber alamayan anne Hanım Akduman, çocuğunun bulunması için yetkililerden yardım istemiş, annenin müracaatı üzerine araştırma başlatıldı.

YAYINLAMA
Google News
ABD’de ölü bulundu! Ailesi 6 gündür ulaşamıyordu

Mersin'den 2 yıl önce öğrenci vizesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) giden ve ailesinin 6 gündür haber alamadığı gencin New York şehrindeki evinde ölü bulunduğu bildirildi.

İki yıl önce Mersin'den ABD'ye giden makine mühendisi 30 yaşındaki oğlu Miraç Aydın Kurt'tan 6 gündür haber alamayan anne Hanım Akduman, çocuğunun bulunması için yetkililerden yardım istemiş, annenin müracaatı üzerine araştırma başlatılmıştı. Genç mühendisten dün gece acı haber geldi. Miraç Aydın Kurt'un, New York'taki evinde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Gencin ölüm nedeniyle ilgili ABD'deki incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

ABD’de ölü bulundu! Ailesi 6 gündür ulaşamıyordu

Anne çocuğuna ulaşmak için yardım istemişti

Öte yandan, dün İHA'ya konuşan anne Hanım Akduman, oğlundan bir haftadır haber alamadığını belirterek, "Oğlum makine mühendisi. O dönem birkaç firmada makine mühendisi olarak, daha sonra günübirlik işlerde çalıştı. En son büyük bir Amerikan firmasında mühendis olarak çalışıyordu ama ben artık iki oğlum da yurt dışında olduğu için gelmelerini istiyordum. Çocuğum da bana, "Anne tamam, biraz daha para biriktireyim geleceğim" dedi. En son ikna ettim, ısrar ettim gelecekti. O sıra göz muayenesi için lens süresi bitmiş doktora gidecekti. 6 gün önce "Şu an New York'tan New Jersey'e geçtim. Orada da ev bulayım, evi de yerleştireyim, öyle seni arayayım" dedi. Muayene olup, evini bulup yerleştirip beni arayacaktı" açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika Eris virüsü açıklaması: 'birileri istiyor diye aşı programı başlatmayız'Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika Eris virüsü açıklaması: 'birileri istiyor diye aşı programı başlatmayız'

Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk, yapay zekâ teknolojisiyle Türk halkına seslendiCumhuriyet'in 100. yılında Atatürk, yapay zekâ teknolojisiyle Türk halkına seslendi

Sinop'ta çakallar şehre indi! Büyükbaş ve küçükbaş hayvanları telef etti!Sinop'ta çakallar şehre indi! Büyükbaş ve küçükbaş hayvanları telef etti!

Real Madrid'te üst üste Arda Güler şok şoku yaşanıyor! İspanyollardan çok konuşulacak sakatlık iddiasıReal Madrid'te üst üste Arda Güler şok şoku yaşanıyor! İspanyollardan çok konuşulacak sakatlık iddiası

Deprem bölgesinde Enkazın yüzde 72’si kaldırıldı: Vatandaş yıllarca yaşadığı sokakları tanıyamaz hale geldi, inanılmaz görüntülerDeprem bölgesinde Enkazın yüzde 72’si kaldırıldı: Vatandaş yıllarca yaşadığı sokakları tanıyamaz hale geldi, inanılmaz görüntüler

BİM 27 Eylül, 3 Ekim 2023 arası indirimli Ürün kataloğunu yayınlandı! Böyle ucuzluk yok! Gıdadan içeceğe ve temizlik maddesine kadar indirimli o ürünlerBİM 27 Eylül, 3 Ekim 2023 arası indirimli Ürün kataloğunu yayınlandı! Böyle ucuzluk yok! Gıdadan içeceğe ve temizlik maddesine kadar indirimli o ürünler

Kedi ve köpeğin dostlukları, görenlere örnek olduKedi ve köpeğin dostlukları, görenlere örnek oldu

Mersin belediyesinden kandil ikramı: 15 bin kandil simidi dağıtıldıMersin belediyesinden kandil ikramı: 15 bin kandil simidi dağıtıldı

Türk Somonu dünyaya yayılıyor! Rusya’nın somon ihtiyacını denize kıyısı olmayan Sivas karşılıyorTürk Somonu dünyaya yayılıyor! Rusya’nın somon ihtiyacını denize kıyısı olmayan Sivas karşılıyor

Dershaneye diye evden çıktı bir daha geri dönmedi!Dershaneye diye evden çıktı bir daha geri dönmedi!

Ezan sesinden rahatsız oldu camiye ayakkabılarıyla girdi, namaz kılan imamla tartıştı, görüntüler infial yarattıEzan sesinden rahatsız oldu camiye ayakkabılarıyla girdi, namaz kılan imamla tartıştı, görüntüler infial yarattı

Anadolu Üniversitesinin yeni iş birliği "Pingpong University" uygulaması öğrencilerin hayatı kolaylaştıracakAnadolu Üniversitesinin yeni iş birliği "Pingpong University" uygulaması öğrencilerin hayatı kolaylaştıracak

AK Parti Türkiye Yüzyılı için 'hep yeni hep ileri' mottosuyla yeni bir seçim zaferi için startı verdiAK Parti Türkiye Yüzyılı için 'hep yeni hep ileri' mottosuyla yeni bir seçim zaferi için startı verdi

Gıda mühendisleri kreş yemeklerine el attı!Gıda mühendisleri kreş yemeklerine el attı!

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
172 yıllık tarihi konak kadınlara kurs hizmeti veriyor
172 yıllık tarihi konak kadınlara kurs hizmeti veriyor
Mersin belediyesinden kandil ikramı: 15 bin kandil simidi dağıtıldı
Mersin belediyesinden kandil ikramı: 15 bin kandil simidi dağıtıldı
"Beslenme Saati" projesiyle öğrencilere öğlen sıcak yemek veriliyor
"Beslenme Saati" projesiyle öğrencilere öğlen sıcak yemek veriliyor
Ankaralı bin pişman! Esnaf AK Parti il başkanı Hakan Han Özcan’ın kapısını çaldı: ''Bizi Yavaş’tan kurtarın''!
Ankaralı bin pişman! Esnaf AK Parti il başkanı Hakan Han Özcan’ın kapısını çaldı: ''Bizi Yavaş’tan kurtarın''!
Son Haberler
TPAO'dan müjdeli haber! Günde tam 4 milyon metre küp üretim yapılacak
TPAO'dan müjdeli haber! Günde tam 4 milyon metre küp üretim yapılacak
Başvurular başladı! Türkiye’nin Mühendis Kızları’ projesinde yeni dönem
Başvurular başladı! Türkiye’nin Mühendis Kızları’ projesinde yeni dönem
Hırsızlık zanlısı saklandığı çatı katında yakayı ele verdi!
Hırsızlık zanlısı saklandığı çatı katında yakayı ele verdi!
İSKİ Sarıyer'i susuz bıraktı, günlerdir suları akmayan halk İBB'ye isyan etti
İSKİ Sarıyer'i susuz bıraktı, günlerdir suları akmayan halk İBB'ye isyan etti
İzmir Adliyesi önünde kanlı hesaplaşma! Silahlar peş peşe patladı! 1 ölü, 3 yaralı
İzmir Adliyesi önünde kanlı hesaplaşma! Silahlar peş peşe patladı! 1 ölü, 3 yaralı
Kenan Balcı'dan ucuz mazot desteği ve hal giderlerinin düşürülmesi çağrısı: "Balıkçılarımıza destek istiyoruz"
Kenan Balcı'dan ucuz mazot desteği ve hal giderlerinin düşürülmesi çağrısı: "Balıkçılarımıza destek istiyoruz"
Çok Okunanlar
İSKİ Sarıyer'i susuz bıraktı, günlerdir suları akmayan halk İBB'ye isyan etti
İSKİ Sarıyer'i susuz bıraktı, günlerdir suları akmayan halk İBB'ye isyan etti
BİM 27 Eylül, 3 Ekim 2023 arası indirimli Ürün kataloğunu yayınlandı! Böyle ucuzluk yok! Gıdadan içeceğe ve temizlik maddesine kadar indirimli o ürünler
BİM 27 Eylül, 3 Ekim 2023 arası indirimli Ürün kataloğunu yayınlandı! Böyle ucuzluk yok! Gıdadan içeceğe ve temizlik maddesine kadar indirimli o ürünler
Real Madrid'te üst üste Arda Güler şok şoku yaşanıyor! İspanyollardan çok konuşulacak sakatlık iddiası
Real Madrid'te üst üste Arda Güler şok şoku yaşanıyor! İspanyollardan çok konuşulacak sakatlık iddiası
Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika Eris virüsü açıklaması: 'birileri istiyor diye aşı programı başlatmayız'
Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika Eris virüsü açıklaması: 'birileri istiyor diye aşı programı başlatmayız'
İstanbul Valiliği harekete geçti! Tek, tek toplatıldı, sokakta yaşayan vatandaş kalmayacak!
İstanbul Valiliği harekete geçti! Tek, tek toplatıldı, sokakta yaşayan vatandaş kalmayacak!
Korkunç görüntüler! Karasu çayında yüzlerce balık kimyasal zehirlenmeden dolayı öldü
Korkunç görüntüler! Karasu çayında yüzlerce balık kimyasal zehirlenmeden dolayı öldü
Yorumlananlar
Atatürk'e resmine müstehcen hareketlerde bulunan lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı: Atatürk olduğunu bilmiyordum!
Atatürk'e resmine müstehcen hareketlerde bulunan lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı: Atatürk olduğunu bilmiyordum!
Hapis cezası alan HDP'li yöneticisi yurt dışına kaçarken yakalandı
Hapis cezası alan HDP'li yöneticisi yurt dışına kaçarken yakalandı
İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB bozuk merdiveni tamir etmedi, demir bariyerlerle komple kapattı
İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB bozuk merdiveni tamir etmedi, demir bariyerlerle komple kapattı
İstanbul'daki Suriyeliler için karar verildi! Kaydı bulunmayanlara yaptırım
İstanbul'daki Suriyeliler için karar verildi! Kaydı bulunmayanlara yaptırım