ABD’de ölü bulundu! Ailesi 6 gündür ulaşamıyordu

Mersin'den 2 yıl önce öğrenci vizesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) giden ve ailesinin 6 gündür haber alamadığı gencin New York şehrindeki evinde ölü bulunduğu bildirildi.

İki yıl önce Mersin'den ABD'ye giden makine mühendisi 30 yaşındaki oğlu Miraç Aydın Kurt'tan 6 gündür haber alamayan anne Hanım Akduman, çocuğunun bulunması için yetkililerden yardım istemiş, annenin müracaatı üzerine araştırma başlatılmıştı. Genç mühendisten dün gece acı haber geldi. Miraç Aydın Kurt'un, New York'taki evinde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Gencin ölüm nedeniyle ilgili ABD'deki incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Anne çocuğuna ulaşmak için yardım istemişti

Öte yandan, dün İHA'ya konuşan anne Hanım Akduman, oğlundan bir haftadır haber alamadığını belirterek, "Oğlum makine mühendisi. O dönem birkaç firmada makine mühendisi olarak, daha sonra günübirlik işlerde çalıştı. En son büyük bir Amerikan firmasında mühendis olarak çalışıyordu ama ben artık iki oğlum da yurt dışında olduğu için gelmelerini istiyordum. Çocuğum da bana, "Anne tamam, biraz daha para biriktireyim geleceğim" dedi. En son ikna ettim, ısrar ettim gelecekti. O sıra göz muayenesi için lens süresi bitmiş doktora gidecekti. 6 gün önce "Şu an New York'tan New Jersey'e geçtim. Orada da ev bulayım, evi de yerleştireyim, öyle seni arayayım" dedi. Muayene olup, evini bulup yerleştirip beni arayacaktı" açıklamasında bulunmuştu.

