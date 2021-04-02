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ABD'de orman yangını paniği: Acil durum ilan edildi

ABD'nin Kuzey Dakota eyaleti alevlere teslim oldu. Yaşanan geniş çaplı orman yangını nedeniyle yerleşim yerleri boşaltılırken, eyalette acil durum ilan edildi. Alevlerin gökyüzünü siyaha boyayan yangına ulusla muhafızların da müdahale ettiği öğrenildi.

ABD'de orman yangını paniği: Acil durum ilan edildi

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde büyük çaplı orman yangını meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler paniğe neden olurken, eyalet çapında acil durum ilan edildi. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın, görüş mesafesinin de azalmasına neden oldu. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması sonucunda yaklaşık 130 kişilik nüfusa sahip Medora kasabasının tahliye edildiği öğrenildi.

ULUSAL MUHAFIZLAR YANGINA MÜDAHALE EDECEK

Konuyla ilgili açıklama yapan Eyalet Valisi Doug Burgum, Ulusal Muhafızların da yangınla mücadelede görev alacağını belirtti. Burgum, Kuzey Dakota'nın kuraklık nedeniyle yangınlara açık hale geldiğini söyledi. Yangın potansiyelinin yüksek olduğunu ifade eden Vali, orman yangınlara karşı her an tetikte olunması gerektiğini söyledi.

140'TAN FAZLA YANGIN MEYDANA GELDİ

Kuraklık sorunu yaşayan Kuzey Dakota'da 2020 yılında 518 orman yangında 9 bin 205 dönümlük alan zarar görmüştü. Ayrıca Güney Dakota eyaletinde de yangınlarla mücadele edildi. Bölgede Rushmore Dağı'ndaki park alanının bu hafta başlarında kapanmasına neden olan orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edilmişti.

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