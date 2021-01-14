ABD'de ortalık karışıyor: Trump, seçimlerdeki hile konusunda haklı mıydı?

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın beklediği sonucu alamaması üzerine rakibi Joe Biden'in seçimlere hile karıştırdığını iddia etmesiyle sorunlu bir sürece girilmiş ve olaylar, Kongre Binası baskınına kadar ilerlemişti. Tüm bunların ardından suların durulduğu düşünülürken Teksas polisi, Joe Biden'ın seçim ekibinde yer alan Rachel Rodriguez isimli kadını seçimlere hile karıştırdığı iddiasıyla tutukladı.

20 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILABİLİR

Teksas Başsavcısı Ken Paxton tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, seçim sahtekarlığı ve yasadışı oy kullanma iddiasıyla bir kadının tutuklandığını söyledi. Paxton'a göre, San Antonio'dan Rachel Rodriguez, 2020 seçimleri öncesinde oy toplama ile ilgili bir videoda tespit edildi ve yaptığı şeyin yasadışı olduğunu kabul etti. Rodriguez, eçim sahtekarlığı, yasadışı oy kullanma, insanlara postayla oy kullanmalarına yasadışı olarak yardım etme ve yasadışı bir şekilde resmi bir oy pusulası bulundurmakla suçlanıyor. Suçlu bulunduğu takdirde 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

SOSYAL MEDYA KAYNIYOR

Bu gelişme sonrası Trump destekçilerinin medyaya ve Biden'a karşı öfkesi artarken sosyal medyada her iki grubun çok şiddetli tartışmalar içine girdi. Ayrıca ana akım medyanın seçimlerde hile yaptığını itiraf eden Rachel Rodriguez'in Biden'ın ekibinden olduğu bilgisini ısrarla geçmedikleri görüldü.

NE OLMUŞTU?

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere toplandı. Trump destekçileri başkent Washington DC’de “Çalmayı Durdur” mitinginde bir araya geldikten Kongre binasına yürüdü. Daha sonra göstericiler, “ABD Trump’ı istiyoruz”, “Biz kazandık”, “Özgürlük” ve “Çalmayı bırakın” sloganları atarak, kongre binasına girmeye çalıştı. Akabinde ise güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen göstericiler ikinci polis barikatını da aşmayı başardı. Polis ekipleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı.

Metropolitan Polis Departmanı Şefi Robert J. Contee, çıkan olaylarda dün akşam saatlerinde göğsünden vurulan kadın da dahil olmak üzere toplam 4 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı. Olaylar sırasında 14 polis memurunun da yaralandığını söyleyen Contee, 52 kişinin tutuklandığını belirterek, tutuklamaların 47'sinin Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser’ın ilan ettiği sokağa çıkma yasağına ilişkin olduğunu aktardı. Birkaç kişinin de ruhsatsız silah taşıdığı için gözaltına alındığı açıklandı.