ABD’de özel sektörün işten çıkarmaları 2015 düzeyine çıktı

ABD merkezli işe yerleştirme şirketi Challenger, Gray and Christmas'a göre, ABD'de işverenler Şubat'ta, Ocak ayına göre yüzde 45 daha fazla olmak üzere, 76 bin 835 kişiyi işten çıkarma kararı aldı.

Verilere göre, şu ana kadar ABD'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 artışla, 129 bin 823 kişi işten çıkarılırken, Şubat ayında ayrıca geçen yıla göre yüzde 117 daha fazla işten çıkarma bildirimi hazırlandı.

Raporda, ABD Ordusu'nun söz konusu işten çıkarımların yarısından fazlası olan 50 binden fazla kişinin işine son verdiği belirtilirken, Challenger, Gray and Christmas Başkan Yardımcısı Andrew Challenger "İşten çıkarma eğilimi, 2018'in son yarısından bu yana artış eğiliminde. Şirketlerin iş gücü yapılandırması kapsamında tüketici davranışı ve yeni teknolojinin yanında ticari ve piyasa belirsizliklerine yanıt verdiğini görüyoruz" dedi. Andrew ayrıca, perakende şirketlerinin işten çıkarımlara devam edeceğini ve geçen 10 yılın en yüksek rakamı olmak üzere 41 bin 201 kişiyi işten çıkarabileceğini belirtti.

Bu yıl, 2018'in aynı dönemine göre 181 bin 815 kişiye göre, şu ana kadar 89 bin 230 kişinin işten çıkarılacağı belirtildi.

DHA