ABD’de patlama: 2’si ağır 22 yaralı

ABD'nin Florida eyaletindeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada 2'si ağır 22 kişinin yaralandığı öğrenildi.

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Plantation şehrindeki bir alışveriş merkezinde büyük çaplı patlama meydana geldi. Yerel polis, 2'si kritik durumda yaklaşık 22 kişinin yaralandığını açıkladı. Polis amiri Jessica Ryan, patlamadan kısa bir süre sonra gazetecilere verdiği demeçte, "Şu anda hiçbir ölü yok" dedi. Ryan açıklamasında patlamanın gerçekleştiği eski pizza restoranda yalnızca metal iskeletinin ayakta kaldığı, yan taraftaki spor salonunun camlarının ise tamamen kırıldığını bildirdi. Bölgeye çalışmalara yardımcı olması amacı ile arama köpekleri getirilirken vatandaşlara bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Plantation Şehri İtfaiye Şefi Joel Gordon ise, patlamanın nedenini ve kaynağını henüz bilmediklerini, ancak molozların arasında parçalanmış gaz hatlarının bulunduğunu söyledi. Patlamanın şiddetiyle dev beton kolonlarının 50 metre, metal parçalarının ise 100 metre öteye kadar fırladığı bildirildi. Sosyal medyada yer alan videolarda, enkazda düzinelerce hasarlı araç arasında pek çok insanın tahliye edilirken görüntüleri dikkat çekti.

Kaynak: İHA