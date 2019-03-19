ABD’de petrokimya deposundaki yangın söndürülemiyor

ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan bir petrokimya deposunda 3 gün önce başlayan yangın devam ediyor.

Teksas eyaletinin Houston kentinde bulunan bir petrokimya deposu 3 gündür yanıyor. Intercontinental Terminals Company LLC, tarafından yapılan açıklamada tesiste bulunan sekiz depolama tankının alev aldığı belirtildi. Kentin kuzeyindeki yerleşim bölgelerinde, yangın nedeniyle gökyüzünü duman kaplarken çevreye kimyasal maddelerin kokusunun da yayıldığı belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği, yangının 2 gün daha sürmesinin beklendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA