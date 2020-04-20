ABD'de petrol fiyatlarında düşüş!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan ve birçok ülkede can kayıplarına neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünya piyasalarını alt üst etti.

Dünya genelinde üretim ve tüketim neredeyse bir anda durdu. Düşüşe geçen petrol fiyatları ise iyice dibi gördü.

FİYARLAR İYİCE DÜŞTÜ

Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'nin ham petrol fiyatları % 300'den fazla düştü ve düşmeye devam ediyor.

ABD tarihinde geçen Pazartesi günü ilk kez negatif olan ham petrol fiyatları eksileri gördü. Geçen hafta Salı varil başına 20 doların üzerinde işlem görmeye devam eden petrol sert bir düşüşle haftaya başladı.

"PETROLÜ VERMEK İÇİN ÜSTE PARA ÖDEMEK ZORUNDA KALMA İHTİMALİ DOĞDU"

Petrol fiyatlarıyla ilgili analiz yayınlayan Amerika merkezli ekonomi haber sitesi Bloomberg, yaşananları şu ifadelerle analiz etmişti: "Her yerde güçsüzlük işaretler var. Teksas'ta alıcılar bazı petrol kaynaklarının varili için 2 dolar kadar az bir para teklif etti, öyle ki, üreticilerin yakında ellerindeki ham petrolü vermek için üste para ödemek zorunda kalmaları ihtimali doğdu."