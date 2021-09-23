ABD'de Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozu 65 yaş üzeri için onaylandı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech'in üçüncü doz için onay verdi. Üçüncü doz aşı grubundakiler 65 yaş üzeri, kronik hastalığı bulunanlar ve riskli işlerde çalışanlar için onayladığını duyurdu. Duyuruda aşının üçüncü dozunun, ikinci dozdan altı ay sonra yapılması tavsiye ediliyor.

ABD Başkanı Joe Biden geçen ay FDA ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) onay sağlanması durumunda 16 yaş ve üzeri herkese üçüncü doz aşı yapılmasını amaçladıklarını belirtmişti.

Bu hafta CDC’den üçüncü dozun onayı hakkında karar bekleniyor.