ABD'de Pfizer ve Biontech aşısının vurulma tarihi belli oldu!

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Pfizer ve Biontech aşısı için düğmeye basıldı. Aşılamanın prosedürü ve yapılacağı tarihe ilişkin açıklama yapıldı.

Koronavirüse karşı geliştirilen ve yüzde 95 etkili olduğu ifade edilen Pfizer ve Biontech'in aşısının onayı için Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuru yapıldı.

AŞILAMANIN 13 ARALIK'TA BAŞLAYACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Aşılamanın en erken 13 Aralık'ta başlayacağı tahmin ediliyor.

Donald Trump yönetiminin koronavirüs aşısı çalışmalarına yönelik başlattığı "Warp Speed Operasyonu" Başkanı Moncef Slaoui, CNN'e yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı:

"Aşıyı onaylandıktan sonra, 24 saat içinde aşılama merkezlerine göndermeyi planlıyoruz."

Aşı çalışmalarına yönelik başlatılan "Warp Speed Operasyonu" Başkanı Moncef Slaoui, onayın ise 11 ya da 12 Aralık gibi sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

Aşılama işlemlerine ilk olarak sağlık çalışanlarından başlanması bekleniyor.