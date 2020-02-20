ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi 3 yılın zirvesine çıktı

WASHINGTON (AA) - ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi şubatta 36,7 değerinde gerçekleşerek son 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Philadelphia şubesince yapılan anket sonuçlarına göre, Philadelphia Fed İmalat Endeksi şubatta önceki aya kıyasla 20 puanlık artışla 36,7 oldu.

Şubat 2017'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşan endekse ilişkin piyasa beklentisi 12 değerini alması yönündeydi.

Beklentileri geride bırakan endeksteki yükselişte, mevcut faaliyetler, yeni siparişler ve sevkiyata yönelik göstergelerdeki artış etkili oldu.

Bu dönemde Yeni Siparişler Endeksi de önceki aya göre 15 puan artarak 33,6 değerini aldı ve Mayıs 2018'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi gördü.

Sevkiyat Endeksi de aynı dönemde 2 puan artarak 25,2 değerinde gerçekleşti.

Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.



Kaynak: AA