ABD'de polisin sırtından vurduğu Jacob Blake felçli kaldı!

ABD’nin Wisconsin eyaletinde polisin sırtından vurarak ağır yaraladığı siyahi Jacob Blake’in belden aşağısının felçli kaldığı öğrenildi. Amerikan medyasına konuşan Blake’in babası, oğlunun vücudunda sekiz kurşun yarası olduğunu ve belden aşağısının felçli kaldığını ifde etti.

Blake’in babası, pazar günü öğleden sonra polis tarafından ağır yaralanan oğluyla aynı gün sabah saatlerinde telefonda görüştüğünü söyleyerek, Blake’in, oğlunun 8’inci doğum günü için hazırlık yaptığını ifade etti. Akşam saatlerinde oğlunun polis tarafından sekiz defa vurulduğunu öğrendiğini söyleyen babası, 18 dakika sonra ise olayın kayda alındığı sosyal medyada yer alan videoyu izlediğini belirtti. Blake’in eşi Laquisha Booker ise polisin ateş açtığında üç çocuğunun da aracın arka koltuğunda olduğunu ve bu sırada çocukların çığlık attığını anlattı.

NE OLMUŞTU?

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde pazar günü öğleden sonra meydana gelen olayda siyahİ Jacob Blake ağır yaralanmıştı. Sosyal medyada yer alan bir videoda, polisin, arabasının kapısını açarak içeri girmeye çalışan Blake’i kıyafetinden çekerek engellemeye çalıştığı ve sonrasında ise arkasından defalarca ateş ettiği görülmüştü.

Polisin açıklamasına göre, polis, “aile içi bir olay” gerekçesiyle gelen ihbar üzerine olay yerine gitmişti.

Amerikan medyasına konuşan görgü tanıkları ise Blake’in tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığını ve polislerin bu sırada geldiğini iddia etmişti.