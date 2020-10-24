ABD'de koronavirüs salgının gölgesinde seçimler için yarış sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi aday Joe Biden'in yarıştığı başkanlık seçimleri için adaylar çalışmalarını sürdürüyor. Koronavirüs salgınını ciddiye almamakla suçlanan Trump'ın yapılan seçim anketlerinde Biden'in 9 puan gerisinde olduğu ifade edilse de seçim sonucu merakla bekleniyor. Seçim heyecanı ABD'de sürerken ABD'de seçimler kaç yılda bir yapılır? ABD'de seçimler neden Salı günü yapılıyor? sorularının yanıtları en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte detaylar...

ABD'DE SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

ABD'de başkan ve başkan yardımcısı seçmek için seçimler 1972 yılından bu yana 4 yılda bir Kasım ayının ilk pazartesi gününü izleyen Salı gününde yapılmaktadır. Denilebilir ki seçimlerin günü yıllara göre 2 Kasım ile 8 Kasım günleri arasında değişir.

ABD'DE SEÇİMLER NEDEN SALI GÜNÜ YAPILIYOR?

ABD'de seçimlerin salı günü yapılmasının sebebi 1800'li yılların ortalarındaki bir gelenekten kaynaklanmaktadır. Söz konusu yıllarda California, Florida ve Teksas gibi bazı eyaletler henüz kurulmamışken ABD Kongresinin bir seçim günü belirlemesi gerekiyordu.

Uzak bölgelerde yaşayan ve tarımla uğraşan Amerikalıların atla kent merkezlerine gidip oy kullanıp geri dönmeleri 3 günü bulabiliyordu.

Hafta sonu ise dini görevlerini yerine getirenler düşünüldüğünde salı ya da çarşamba günleri en uygun alternatiflerdi. Çarşamba günleri birçok kentte pazar kurulduğundan salı gününde karar kılındı.