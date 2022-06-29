ABD'de seks ticareti skandalında karar açıklandı! 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

New York'taki federal mahkemeden hükümlü Ghislaine Maxwell hakkında, 'reşit olmayan genç kızların cinsel istismarına aracılık yapmaktan' 20 yıl hapis kararı çıktığı bilgilerine ulaşıldı. Yargıç Alison Nathan, kararı açıklamasının hemen öncesinde, Maxwell'in işlediği suçun "geniş kapsamlı" olduğunu ve 'başkalarını reşit olmayan mağdurları istismar etmekten caydırmak için' önemli bir hapis cezasının gerekli olduğunu belirtti.

YARDIM ETMEKTEN SUÇLU BULUNDU

Alınan bilgilere göre, gazete patronu Robert Maxwell'in 60 yaşındaki kızına, federal savcıların "birden çok genç kızın cinsel istismarında aracı rolü" dolayısıyla istedikleri 30 ila 55 yıldan çok daha az bir hapis cezası verildi. Erkek arkadaşı Epstein'e yardım etmekten suçlu bulunan Ghislaine Maxwell, 20 Ocak'taki duruşmada yeniden yargılanma talep etmişti.