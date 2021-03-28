ABD'de sel: 4 kişi yaşamını yitirdi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville’de aşırı yağış ve fırtına dolayısıyla sel oldu. Edinilen bilgiye göre Nashville’de ilk belirlemelere göre sel nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi.

Metro Nashville Polis Departmanı'ndan sel felaketine ilişkin açıklama yapıldı. Yaşamını yitiren kişilerden 1’inin Nashboro Village golf sahasında bulunduğu aktarılırken, kurbanın cansız bedeninin sel suları tarafından golf sahasına sürüklenmiş olabileceği kaydedildi.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI!

Wentworth-Caldwell Park'ın bitişiğindeki ormanlık alanda ise 1 erkek ve 1 kadın olmak üzere 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklayan Departman, Walmart mağazasının yakınlarında sel sularının altında kalmış aracın içinde ise 1 erkeğin cansız bedenin ulaşıldığını bildirdi.

NASHVILLE ACİL DURUM YÖNETİMİ OFİSİ DUYURDU: MAHSUR KALAN EN AZ 130 KİŞİ KURTARILDI

Nashville Acil Durum Yönetimi Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, Nashville İtfaiye Departmanına bağlı ekiplerin şu ana kadar araçlarında ve evlerinde mahsur kalan en az 130 kişiyi kurtardığı belirtildi.