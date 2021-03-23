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ABD'de silahlı saldırı: Biri polis 10 kişi öldürüldü

ABD'nin Colorado eyaletinde bir markete silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası şüphelinin marketten kelepçeli olarak çıkartıldığı görüldü. Öte yandan saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'de silahlı saldırı: Biri polis 10 kişi öldürüldü

Boulder kentindeki süpermarkete düzenlenen saldırı sonucu biri polis olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti.

Savaş alanına dönen marketten saldırının faili olduğu düşünülen bir kişinin polis tarafından kelepçeli olarak çıkarıldığı görüldü. 

ABD'de silahlı saldırı: Biri polis 10 kişi öldürüldü

Saldırganın kimliği henüz açıklanmazken, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, "Başkan, silahlı saldırı hakkında bilgilendirildi ve ilave gelişmeler ekibi tarafından aktarılacak" dedi.

ABD'de silahlı saldırı: Biri polis 10 kişi öldürüldü

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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