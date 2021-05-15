ABD'de skandal olay! Eşini öldürmek için bitcoinle 'katil' kiraladı!

ABD'de Bitcoin’in hesap cüzdanı olarak hizmet veren Coinbase isimli bir platformun ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri Nelson Replogle isimli bir adamın eşi Ann'i öldürmek için Bitcoin ile katil tuttuğunu ortaya çıkardı. Olayın ardından adam yakalanırken katil ise her yerde polisler tarafından aranıyor.

ABD’li Ann ve Nelson Replogle çifti Knoxville kentinde kendi halinde yaşıyordu. Amerikan Soruşturma Bürosu (FBI), yayıncı kuruluşu BBC’den bir ihbar geldi. Kripto para Bitcoin’in hesap cüzdanı olarak hizmet veren Coinbase üzerinde bir suikast planı yakalanmıştı. Bir hesaba 17 bin 800 dolar değerinde Bitcoin yatırma vaadi tespit edildi. Bahsi geçen hesaba Ann’in fotoğrafı, otomobilinin modeli, plakası ve hangi saatte nerede olacağı bilgileri de iletilmişti.

10 YIL HAPİS CEZA VERİLDİ

FBI ajanları Replogle çiftiyle iletişime geçip uyardı. Emekli öğretmen Nelson, “Bu kötülüğü bize yapacak kimseyi tanımıyorum” dedi. Ancak yapılan incelemede tetikçiyle anlaşanın Nelson olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan Nelson, 10 yıl hapis cezasıyla yargılanacak. Tutulan tetikçi de aranıyor. Geçen ay da ABD’de doktor Ronald Craig Ilg, Bitcoin karşılığında eşini kaçırtmak için birini tutmuştu. Eşinin kendisinden boşanmasını önlemek için bunu yaptığı ortaya çıkmıştı.