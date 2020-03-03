ABD’de Suriyelilerden Bahar Kalkanı harekatına destek

ABD'de yaşayan Suriyeliler, TSK'nın İdlib'de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla gösteri düzenledi.

ABD'de yaşayan Suriyeliler, Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğu önünde bir araya gelerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib'de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek gösterisi düzenledi. Türk bayrakları taşıyan Suriyeliler, Esad karşıtı başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdiklerini, Türkiye ve Türk halkının yanında olduklarını vurguladı. İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıyı da kınayan Suriyeliler, TSK ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek sloganları attı.

Kaynak: İHA