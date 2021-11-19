ABD'de tartışmaların merkezinde olan Rittenhouse davasında karar!

Olay, geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde meydana geldi. Polisin siyahi Jacob Blake'i vurması sonrası başlayan gösterilerde 2 protestocuyu öldürüp birini yaralayan Kyle Rittenhouse'un davasına bakan jüriden beraat kararı çıktı.

Kyle Rittenhouse davasına ilişkin edinilen bilgiye göre; jüri, oy birliğiyle Rittenhouse'u karşı karşıya olduğu 5 suçlamanın tümünden suçsuz bularak Amerika Birleşik Devletleri'ni kutuplaştıran tartışmaların odağındaki bir davayı sonlandırdı.

Savcılar, Wisconsin eyaletinde gösteriler esnasında iki protestocuyu öldüren ve birini yaralayan Rittenhouse'un davasının görüldüğü mahkeme süresince Rittenhouse'u "bela aramak için" Kenosha'ya gitmekle suçladı. Öte yandan Rittenhouse'un avukatları, müvekkillerinin küçük işletmeleri yağmalamaktan korumak için olay yerinde bulunduğunu ifade etti.

KARAR ÜLKEDE GÜNDEM OLDU

Karar, davayı yakından takip eden Amerikan medyasının gündeminde geniş yer tutarken protestoların artabileceğine dair yorumlar paylaşıldı.

Kenosha'da, Ağustos 2020'de, polisin siyahi Jacob Blake'i vurmasını protesto eden göstericilere, beyaz bir Amerikalı tarafından açılan ateş sonucu iki kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi ağır yaralanmıştı.

Olay yerinde çekilen bir videoda, sonradan Rittenhouse olduğu belirtilen bu kişinin, yarı otomatik tüfeğiyle caddenin ortasından göstericilere ateş açtığı görülmüştü.

Rittenhouse'un saldırıdan yarım saat önce olay yerindeki görüntüleri ise AA Foto Muhabiri Tayfun Coşkun'un objektifine takılmış, şüpheli 26 Temmuz 2020'de tutuklanmıştı.

Saldırı anını ve vurulan mağdurun kanlar içinde yattığını gösteren fotoğrafları mahkemede delil olarak kullanılan Coşkun, olay anıyla ilgili gördüklerini tanık olarak savcıya aktarmıştı.