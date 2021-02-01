ABD'de tepki çeken görüntü! 9 yaşındaki çocuğa ters kelepçe takıldı

ABD'de polislerin orantısız şiddetine bir yenisi eklendi. iHA'nın haberine göre New York eyaletinin Rochester kentinde aile tartışması ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, 9 yaşındaki kız çocuğunu gözaltına aldı. Polise ait vücut kamerasına kaydedilen görüntülerde, polis memurlarının ağlayan kız çocuğunu kelepçelediği ve polis aracına binmesi için biber gazı sıktığı görüldü. Çocuk kendisini kelepçelemek için yere iten polise defalarca babasını istediğini söylüyor.

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Rochester Emniyet Müdürü Cynthia Herriott-Sullivan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Burada durup size 9 yaşındaki bir çocuğa biber gazı sıkılmasının gerekli olduğunu söylemeyeceğim" dedi. Komiser yardımcısı Andre Anderson, kız çocuğunun kendisini ve annesini öldürmek istediğini söylediğini ifade etti. Anderson, polis memurlarının çocuğu hastaneye götürebilmek polis arabasına bindirmeye çalıştıklarını belirtti.

Rochester Belediye Başkanı Lovely Warren, gözaltına alınan çocuğun kendisine 10 yaşındaki kızını hatırlattığını söyleyerek, “Size bir anne olarak bu videonun görmek isteyeceğiniz bir şey olmadığını söyleyebilirim. Bu, hiçbirimizin haklı çıkarmak isteyeceği, haklı çıkarabileceği bir şey değil, değiştirmemiz gereken bir şey” dedi.

SERBEST BIRAKILDI

Kız çocuğunun hastaneye kaldırıldığı ve serbest bırakıldığı öğrenildi.