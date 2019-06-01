ABD’de tetikçi dehşeti: 1’i ağır en az 2 yaralı

ABD'nin Virginia Beach kentinin devlet dairelerinin olduğu merkezde yaşanan siahlı saldırıda en az iki kurbanın olduğu bildirildi. Kurbanlardan birinin durumunun kritik olduğu açıklandı. Virginia Beach Polis Departmanınından atılan Tweet'te ateş açan kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Virginia Beach kenti yöneticisi Dave Hansen ise, yerel basına verdiği demeçte aktif bir tetikçi durumu olduğunu ve şüphelinin yakalanmadığını açıkladı. Bu arada adliye binası dahil devlet daireleri kompleksine giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Devlet dairelerinin dışında bir görgü tanığı tarafından kaydedilen videoda, koruyucu kıyafetler polisler dikkat çekti. Olay yerindeki bir muhabir, halkın kamu işleri, kamu hizmetleri, iletişim ve bilgi teknolojisi, trafik mühendisliği, şehir, okul hizmetleri ve posta odası gibi Planlama işlevlerini içeren kompleksinden çıkarıldığını bildirdi.

Kaynak: İHA