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  3. ABD'de uçak kazası! Acil iniş yaptığı otoyolda ortalığı karıştırdı

ABD'de uçak kazası! Acil iniş yaptığı otoyolda ortalığı karıştırdı

ABD’nin California eyaletinde motoru arızalanan küçük bir uçak, iniş yapacağı havaalanına yakın bir otobana ineceği sırada karşıdan gelen bir otomobille çarpıştı. Yaşanan kazada can kaybı yaşanmazken otoyolda trafik ise bir süreliğine durdu. O anlarda bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

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24 Şubat 2021 Çarşamba 11:07
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