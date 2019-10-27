ABD’de üniversitede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
ABD'nin Teksas eyaletindeki üniversitenin mezuniyet partisinde silahlı saldırı düzenlendi.
ABD'nin Teksas eyaletindeki üniversitenin mezuniyet partisinde silahlı saldırı düzenlendi. Yerel medya, ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu.
Teksas eyaletindeki Texas A&M Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda, en az 7 kişinin yaralandığı ve çok sayıda ölü olduğu duyuruldu. Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtilirken; saldırganın kim olduğuna, gözaltına alınıp alınmadığına ilişkin bilgiler ise henüz paylaşılmadı.
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Kaynak: DHA
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