ABD’de yapılan araştırmada: 1999 ile 2020 arasında beyazlara oranla 1,6 milyondan fazla siyahi hayatını kaybetti

Yeni bir araştırma, ABD’de 1999 ile 2020 yılları arasında beyazlara oranla 1 milyon 600 binden fazla siyahinin öldüğünü ortaya koydu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Amerikan Tabipler Birliği Dergisi’nde (JAMA) yayımlanan yeni bir araştırmada, 1999 ile 2020 yılları arasındaki ölümler incelendi.

Siyahi erkek ölümlerinin, beyaz erkeklere göre 997 bin 623 daha fazla olduğu tespit edildi

Araştırmada, siyahilerin beyazlara oranla "orantısız bir şekilde" daha fazla öldüğü sonucuna varıldı.

Siyahi erkek ölümlerinin, beyaz erkeklere göre 997 bin 623 daha fazla olduğu tespit edilen araştırmada, siyahi kadınların ise beyaz kadınlara göre 628 bin 464 daha fazla öldüğü belirlendi.

Haberin Devamı

Araştırmada, en çok ölüm nedeninin kalp hastalıklarından olduğu kaydedilirken, ölümlerin ise en çok bebeklerde ve orta yaşlılarda görüldüğü belirtildi.

ABD’de sağlık eşitliği tartışmaları sürerken, siyahilerin beyazlardan daha fazla öldüğünün ortaya koyulduğu araştırmanın, sağlıktaki mevcut durumun yeniden değerlendirilmesi ihtiyacını doğurduğunu gösterdiği vurgulandı.

Antalya'da kardeşini boğarak öldürdü! Mahkemede verdiği ifade tüyler ürpetti!

Pendikspor Bandırmaspor engelini aşarak süper Lig umutlarını sürdürdü

Haberin Devamı

FETÖ'cünün kızının video paylaşımına tepkiler çığ gibi" Erdoğan'a oy verenleri toplayıp külliyede yakacağım"

Son dakika: Sabah Gazetesi'nin Almanya'daki çalışanları gözaltına alındı

Tavşanlı’da facia! Piknik tüpü patladı, 1 kişi hayatını kaybetti!

PKK destekli HDP ve Yeşil Sol Parti, 2. tur seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı

Seçim sonuçlarını hazmedemedi! Fransa’nın paçavrası Charlie Hebdo yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldırdı!

Şırnak şehidi bayrağa sarılı tabutunda, son yolculuğuna uğurlandı

Seçim öncesi sürekli gündeme getirilen soğan fiyatları Seçim bitti fiyatı dip yaptı, soğan ellerinde kaldı

Nevşehir’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan, FETÖ firarisi yakalandı!

Depremzedelere "siz vatanı sattınız" diye hakaret eden TikTok fenomeni gözaltına alındı