ABD’de yapılan araştırmada: 1999 ile 2020 arasında beyazlara oranla 1,6 milyondan fazla siyahi hayatını kaybetti

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Amerikan Tabipler Birliği Dergisi’nde (JAMA) yayımlanan yeni bir araştırmada, 1999 ile 2020 yılları arasındaki ölümler incelendi.

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ABD’de yapılan araştırmada: 1999 ile 2020 arasında beyazlara oranla 1,6 milyondan fazla siyahi hayatını kaybetti

Yeni bir araştırma, ABD’de 1999 ile 2020 yılları arasında beyazlara oranla 1 milyon 600 binden fazla siyahinin öldüğünü ortaya koydu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Amerikan Tabipler Birliği Dergisi’nde (JAMA) yayımlanan yeni bir araştırmada, 1999 ile 2020 yılları arasındaki ölümler incelendi.

ABD’de yapılan araştırmada: 1999 ile 2020 arasında beyazlara oranla 1,6 milyondan fazla siyahi hayatını kaybetti

Siyahi erkek ölümlerinin, beyaz erkeklere göre 997 bin 623 daha fazla olduğu tespit edildi

Araştırmada, siyahilerin beyazlara oranla "orantısız bir şekilde" daha fazla öldüğü sonucuna varıldı.

Siyahi erkek ölümlerinin, beyaz erkeklere göre 997 bin 623 daha fazla olduğu tespit edilen araştırmada, siyahi kadınların ise beyaz kadınlara göre 628 bin 464 daha fazla öldüğü belirlendi.

Araştırmada, en çok ölüm nedeninin kalp hastalıklarından olduğu kaydedilirken, ölümlerin ise en çok bebeklerde ve orta yaşlılarda görüldüğü belirtildi.

ABD’de sağlık eşitliği tartışmaları sürerken, siyahilerin beyazlardan daha fazla öldüğünün ortaya koyulduğu araştırmanın, sağlıktaki mevcut durumun yeniden değerlendirilmesi ihtiyacını doğurduğunu gösterdiği vurgulandı.

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KAYNAK: AA

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