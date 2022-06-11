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ABD'de yeni rekor! Benzin fiyatları tavan yaptı!

ABD, rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Benzin fiyatları adeta tavan yaptı.

ABD'de yeni rekor! Benzin fiyatları tavan yaptı!

ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon (yaklaşık 3,8 litre) başına 5 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ülkede benzinin ortalama fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 60'ın üzerinde artış gösterdi.

ABD'de yeni rekor! Benzin fiyatları tavan yaptı!

EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI

Ortalama benzin fiyatı aylık bazda yaklaşık yüzde 14 artarken, benzin fiyatındaki haftalık artış yüzde 4'ü buldu. ABD'de ilk kez benzinin ortalama fiyatı galon başına 5 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de yeni rekor! Benzin fiyatları tavan yaptı!

REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRMIŞTI

Bölgelere göre farklılık gösteren benzin fiyatları, Kaliforniya eyaletinde 6,43 dolara yükseldi. Benzin fiyatlarında Kaliforniya'yı, 5,64 dolar ile Nevada, 5,56 dolar ile Alaska ve Illinois, 5,54 dolar ile Washington takip etti.

ABD'de yeni rekor! Benzin fiyatları tavan yaptı!

Ülkenin 21 eyaleti ile başkent Washington DC'de benzinin ortalama fiyatı 5 doların üzerinde kaydedildi. ABD'de benzin fiyatları, son 8 haftada istikrarlı bir şekilde yükseliş göstererek rekor üstüne rekor kırmıştı.

ABD'de yeni rekor! Benzin fiyatları tavan yaptı!

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