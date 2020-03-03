ABD’de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

NEW YORK (AA) - ABD’nin Wyoming eyaletinde yoğun kar yağışından kaynaklanan 100’den fazla aracın karıştığı trafik kazalarında en az 3 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.

ABD’nin güneyinde ve Atlas Okyanusu kıyılarındaki eyaletlerde kış, göreceli olarak, yumuşak geçerken karasal iklimin hakim olduğu orta batı bölgesindeki Wyoming eyaletinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Yoğun kar nedeniyle eyaletin değişik şehirlerinde yaşanan kazalarda en az 3 kişi hayatını kaybederken Rawlins şehrindeki hastane sözcüsü Stephanie Hinkle, yaptığı açıklamada, acil servise 30 yaralının getirildiğini söyledi.

Aynı eyaletin Sweetwater İlçesi Şerif Ofisi sözcüsü Jason Mower da aynı yolda meydana gelen ikinci kazada da en az 7 kişinin yaralandığı bilgisini aktardı.

Yetkililer, I-80'in Laramie ile Rock Spring arasındaki 320 kilometrelik bölümünün kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığını duyurdu.

Aşırı kar yağışı nedeniyle trafiğin felç olduğu bölgede rüzgar saatte 80 kilometreye kadar ulaşıyor.

Kaynak: AA