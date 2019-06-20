ABD’de yumurta şeklindeki robot polis devriye gezdi

ABD'de üretilen "HPRobocop" isimli yumurta şeklindeki robot polis Kaliforniya polisi tarafından devriye yapmakla görevlendirildi.

Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrindeki Huntington Park'ta devriye gezmeye başlayan "HPRobocop" isimli yumurta şeklindeki robotun suç oranlarını düşürmede yardımcı olabileceği belirtiliyor. Yumurtaya şeklinde üretilen robot polis, 360 derece dönebiliyor ve yüksek çözünürlükte görüntü kaydedebiliyor. Kaydettiği verileri ilgili departmana gönderebiliyor. Kaliforniya polisi tarafından görevlendirilen robot polisin yüksek kalitede ses kaydı da yapabildiği belirtildi. Aynı zamanda robot "Size iyi günler" şeklinde kısa ifadeler de kullanabiliyor.

Robot polis Musk'ın ilgisini çekti

ABD merkezli otomotiv şirketi Tesla'nın CEO'su Elon Musk da ilgisini çeken robot polisi bilim-kurgu filmi Terminatör karakteriyle karşılaştırdı.

Kaynak: İHA