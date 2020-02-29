ABD’deki ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde yaşlı bir kadının Corona virüsünden hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'de basınından gelen son dakika bilgisine göre hayatını kaybeden kişinin yaşlı bir kadın olduğunu ifade edildi. ABD'li sağlık yetkililer, coronavirüsten hayatını kaybeden yaşlı kadının ülke dışına çıkmamış ve hastalığa yakalanmış bir kişi ile de temasa geçmemiş olmaması üzerine duruyor.