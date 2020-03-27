ABD’deki koronavirüs vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı

Amerika Birleşik Devletleri dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en çok yayıldığı ülke haline gelmişti. ABD’deki vaka sayısı şu an için 100 bini geçti.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP: "ABD İLE ÇİN KOVİD-19 SALGININDA BİRLİKTE ÇALIŞACAK"

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgını ile mücadelede, ülkesi ve Çin'in birlikte çalışacaklarını açıklamıştı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yaptığı telefon görüşmesinin ardından Twitter üzerinden bir açıklama yapan Trump, Xi ile Covid-19 salgınına ilişkin olarak ayrıntılı bir konuşma yaptıklarını vurgulayarak, "Çin'in başından çok şey geçti ve virüs hakkında güçlü bir anlayış geliştirdiler. Yakın çalışmalar içindeyiz. (Çin'e) çok saygı duyuyorum!" demişti.

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