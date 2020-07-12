ABD'deki Maarif Okulu ikinci mezunlarını verdi

NEW YORK (AA) - Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) ABD New Jersey eyaletinde bulunan Maarif Okulu, bu yıl ikinci mezunlarını verdi.

ABD'de etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dönem sonunda yapılamayan mezuniyet töreni, veliler, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Sosyal mesafeye dikkat edilerek sınırlı katılımla düzenlenen törende, öğrenciler ve öğretmenler konuşmalar yaptı.

TMV ABD Direktörü Doç. Dr. Mehmet Özkan, öğrencilere nereden geldiklerini asla unutmamalarını öğütleyerek, "Maarif olarak mezunlarımızla gurur duyuyoruz. Kendilerinin Amerika'da Müslüman toplumun önde gelen liderleri olacaklarına inancımız tam." dedi.

Özkan, salgın nedeniyle iptal edilen mezuniyet törenini yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Mezunlarımızı, bütün zorluklara rağmen bugünü yaşatmadan göndermek istemedik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından diplomaları takdim edilen öğrenciler, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

2017'de New Jersey'de açılan Maarif Okulu'nun mevcut 147 öğrencisi bulunuyor.

Kaynak: AA