ABD'deki olaylarda ölü sayısı 4'e, yaralı sayısı 14'e yükseldi!

ABD'de başkanlık seçimlerinin galibi Joe Biden oldu. Koltuğu bırakmak istemeyen eski başkan Donald Trump'ın savunucuları ülkede örgütlenip ayaklanma başlattı. Sokaklara dökülen binlerce kişi Trump'ın Beyaz Saray önündeki mitinginden sonra ABD Kongresine yürüdü. Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışanlar polisle çatıştı.

Washington Polis Şefi Robert Contee, Kongre binasında yaşanan olaylara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Kongre içinde polis tarafından vurulan ve daha önce hastanede hayatını kaybeden kadın göstericinin ardından 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hayatını kaybedenlerden 1'inin erkek, 2'sinin kadın olduğunu ve bu kişilerin kaldırıldıkları acil servislerde öldüklerini aktaran polis şefi, söz konusu kişilerin kimliklerini açıklamadı.

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Contee ayrıca, olaylarda 14 polisin hafif şekilde yaralandığını ve en az 52 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

NEW YORK VALİSİ CUOMO: DESTEK VERMEYE HAZIRIZ

New York Valisi Andrew Cuomo, Twitter hesabından, "ABD Ulusal Muhafızlarının isteği üzerine New York'tan 1000 ulusal muhafızı iki haftalığına başkent Washington'a konuşlandırıyorum." açıklamasında bulundu.

Vali Cuomo, barışçıl bir geçişin ABD demokrasisinin temel taşı olduğunu ve New York'un Amerikan halkının iradesinin güvenli bir şekilde uygulanmasına destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

ABD Kongresi, Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basması nedeniyle ara verdiği oturumuna, güvenliğin yeniden sağlanmasının ardından devam ediyor.

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