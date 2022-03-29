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  3. ABD'deki tahvil faizleri yükseldi, altın fiyatları sert düştü! Gram altın ve çeyrek altın kritiğin eşiğin altında! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

ABD'deki tahvil faizleri yükseldi, altın fiyatları sert düştü! Gram altın ve çeyrek altın kritiğin eşiğin altında! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

ABD tahvil faizlerinde yükselişle birlikte altın fiyatlarında yaşanan gerileme yatırımcıların odağında yer alırken gram altın 915 TL, çeyrek altın ise 1500 TL'nin altına indi. Son durumu merak eden ve araştıranlar için 29 Mart 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

ABD'deki tahvil faizleri yükseldi, altın fiyatları sert düştü! Gram altın ve çeyrek altın kritiğin eşiğin altında! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 29 Mart 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...