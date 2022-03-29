ABD'deki tahvil faizleri yükseldi, altın fiyatları sert düştü! Gram altın ve çeyrek altın kritiğin eşiğin altında! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
ABD'deki tahvil faizleri yükseldi, altın fiyatları sert düştü! Gram altın ve çeyrek altın kritiğin eşiğin altında! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
ABD tahvil faizlerinde yükselişle birlikte altın fiyatlarında yaşanan gerileme yatırımcıların odağında yer alırken gram altın 915 TL, çeyrek altın ise 1500 TL'nin altına indi. Son durumu merak eden ve araştıranlar için 29 Mart 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...