ABD'deki Türk doktor Mehmet Öz'ün "okulların açılmasıyla ilgili yorumu" tepki topladı

NEW YORK (AA) - ABD’deki ünlü kalp cerrahı Türk doktor Mehmet Öz’ün, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kapatılan ülkedeki okulların yeniden açılması konusunda yaptığı değerlendirme tartışmalara neden oldu.

Dün akşam ABD'de yayın yapan televizyon kanalı Fox News'e konuşan Öz, ABD’de okulların Kovid-19'un risklerine rağmen açılmasının düşünülebileceğini dile getirdi.

Öz, İngiltere’de okulların kapanmasıyla ilgili The Lancet Child&Adolescent (Çocuk ve Ergen Sağlığı) dergisi tarafından 16 Mart’ta yayımlanan bir çalışmaya atıfta bulunarak şunları söyledi:

“Çok fazla sorun yaşamadan açabileceğimizi düşündüğümüz ülke için gerçekten kritik olan şeylerle başlayalım. Okullar, çok cezbedici bir fırsat. Geçenlerde, okulların açılmasının toplam ölüm oranı açısından sadece yüzde 2-3 oranına mal olabileceğini tartışan The Lancet’ta güzel bir parça gördüm.

Her hayat, kaybedilen bir hayattır. Ama her çocuğun güvenli bir şekilde eğitildiği, beslendiği ve hayatını en iyi şekilde devam ettirdiği okula geri dönmesi, bazı kişilerin düşünebileceği bir takas olabilir.”

- "Niyetim bu değildi, yanlış konuştum"

Öz’ün açıklamasının kısa versiyonu sosyal medyada trend olurken, "#FireDrOz" (Dr. Öz’ün işine son) etiketli tepkiler yağmaya başladı.

Dr. Öz, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda özür dileyerek, “Okulların açılmasıyla ilgili riskler hakkındaki yorumlarımın insanları şaşırttığını ve üzdüğünü fark ettim. Niyetim bu değildi, yanlış konuştum.” ifadesini kullandı.

Kaynak: AA