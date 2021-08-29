ABD'deki uzmanlardan korkutan açıklama! İnternet günlerce kesilecek

Koronavirüsle mücadele edilen şu dönemde California Üniversitesi’nden yapılan bir uyarı herkesi korkuttu. 10 yıl içerisinde Güneş'te gerçekleşecek patlama ve fırtınaların ardından tüm dünyada internette dahil olmak üzere elektromanyetik cihazlarda da bozulmaların yaşanabileceği açıklandı.

ABD'nin önce gelen eğitim kurumlarından California Üniversitesi’nde görev yapan bilişim uzmanı Sangeetha Abdu Jyothi, gezegenimizin küresel internet kesintisi tehdidi ile karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Güneş'te yaşanabilecek patlamalar veya fırtınaların böyle bir etkisi olabileceğinin altını çizen Jyothi, bu durumun 10 yıl içeresinde yaşanabileceğinin altını çizdi.

10 YIL İÇERİSİNDE TÜM DÜNYADA İNTERNET KESİLEBİLİR

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 10 yıl içinde tüm dünyadaki internetin kesilmesine neden olabilecek büyüklükte bir patlama veya fırtınanın meydana gelme olasılığı yüzde 12 olarak belirtildi. Jyothi'ye göre, bu tip patlamalar sonrası ortaya çıkan iyonize parçalar ve elektromanyetik dalgalanmalar gezegenimizin manyetik alanda bozulmalara yol açabilecek kapasitede.

Dünya'nın manyetik alanında yaşanacak bozulmaların ise direkt olarak elektronik cihazları etkileyebileceği belirtiliyor.

İLETİŞİM KRİZİ ÇIKABİLİR

1859 yılında yani günümüzden 162 yıl önce gezegenimizin benzer bir durum ile karşılaştığını anımsatan uzmanlar o dönem Avrupa ve Kuzey Amerika’daki telgraf ağlarının ciddi bir şekilde etkilendiğinin altını çizdi.162 yıl önce yaşanan bu durum oldukça büyük bir iletişim krizine yol açmıştı. Neredeyse her şeyin internet üzerinden yapıldığı günümüzde ise bu tehdit daha da büyük seviyelerde olduğu açıklandı.

Uzmanlar bu durumu 'kâbus senaryosu' olarak nitelendiriyor. Zira küresel internetin günlerce kesilmesi demek, on milyarlarca dolarlık zarar anlamına geliyor.

Ayrıca bu durumun GPS sistemlerinin devre dışı kalmasına ve geniş ölçekli elektrik kesintilerine de yol açabileceği belirtiliyor.