ABD'den Arakanlı Müslümanlara 59 milyon dolardan fazla ek insani yardım

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Bangladeş'e sığınan ve Myanmar'da ülke içinde yerinden edilen Arakanlı Müslümanlar için 59 milyon dolardan fazla ek insani yardım yapılacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Myanmar'ın Arakan eyaletinde maruz kaldıkları şiddet nedeniyle kaçarak ülkenin başka bölgelerine ve Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlara yapılacak insani yardımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Arakanlı Müslümanlara 59 milyon dolardan fazla ek insani yardım yapılacağını kaydeden Ortagus, Arakan'da şiddet olaylarının en üst seviyeye ulaştığı Ağustos 2017'den bu yana Arakanlı Müslümanlar için yapılan insani yardımın 820 milyon doları aştığını vurguladı.

Morgan Ortagus, söz konusu miktarın Arakanlı Müslümanların eğitim, acil durum iletişimi, gıda güvenliği, sağlık, beslenme, barınma ve korunma gibi ihtiyaçları için kullanılacağına işaret etti.

Ortagus, "Myanmar yönetimini, zorla yerinden edilen kişilerin kendi rızasıyla güvenli, onurlu ve sürdürülebilir bir şekilde topraklarına dönmelerini sağlayacak şartları oluşturmaya davet etmeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA