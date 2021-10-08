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  3. ABD'den beklenen veri gelmeyince ibre yukarı çevrildi! Yükselişe geçen altın rekora koşuyor! İşte 8 Ekim 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları

ABD'den beklenen veri gelmeyince ibre yukarı çevrildi! Yükselişe geçen altın rekora koşuyor! İşte 8 Ekim 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları

ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin çok altında açıklanması sonrası altın fiyatlarında yükseliş yaşandı. Yeni güne 503 TL'den başlayan gram altın 508 TL'ye kadar yükseldi. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 8 Ekim 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları...

ABD'den beklenen veri gelmeyince ibre yukarı çevrildi! Yükselişe geçen altın rekora koşuyor! İşte 8 Ekim 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları 1115

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler 8 Ekim 2021 Cuma gününde internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Sizler için 8 Ekim 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 