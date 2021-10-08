ABD'den beklenen veri gelmeyince ibre yukarı çevrildi! Yükselişe geçen altın rekora koşuyor! İşte 8 Ekim 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları
ABD'den beklenen veri gelmeyince ibre yukarı çevrildi! Yükselişe geçen altın rekora koşuyor! İşte 8 Ekim 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları
ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin çok altında açıklanması sonrası altın fiyatlarında yükseliş yaşandı. Yeni güne 503 TL'den başlayan gram altın 508 TL'ye kadar yükseldi. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 8 Ekim 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları...