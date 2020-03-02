ABD'den Çinli medya kuruluşlarına "yeni" kısıtlama

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, aralarında Xinhua haber ajansının da yer aldığı 5 Çinli medya kuruluşunun ABD'deki muhabir sayısına sınırlama getirildiğini duyurdu.

Geçen hafta ABD yönetimince Yabancı Misyon Yasası kapsamına alındığı açıklanan Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Xinhua, People Daily, China Daily, Çin Global Televizyon Ağı ve Çin Uluslararası Radyosuna ilişkin yeni kısıtlamalar getirildi.

Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD hükümeti, bugün Çin devletine ait medya kuruluşlarının ABD'deki muhabir sayısına süresiz şekilde sınırlama getirmiştir." ifadesini kullandı.

Çin devletinin, Amerikalı ve diğer ülke gazetecilerine karşı "daha sert bir gözetim, taciz ve yıldırma taktiği uyguladığı" ve bu durumun alınan karara gerekçe olarak gösterildiğini vurgulayan Pompeo, "ABD hükümeti, uzun zamandır Çinli gazeteciler de dahil, yabancı gazetecilerin serbestçe ve misilleme tehdidi olmadan çalışmalarına müsaade ederken; Başkan (Donald) Trump, Pekin tarafından yabancı gazetecilere uygulanan kısıtlamaların yanlış olduğunu vurgulamıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo, söz konusu kuruluşlara uygulanan kısıtlamanın üretilen içerikle ilgili olmadığına, kuruluşların ABD'de yaptıkları yayın konusunda herhangi bir engelleme yapılmayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Amacımız karşılık vermektir. ABD-Çin ilişkisinin diğer alanlarında da yaptığımız gibi, gecikmiş bir eşitlik alanı kurmaya çalışıyoruz. Bu eylemin, Pekin'i, ABD'ye ve Çin'deki diğer yabancı basına daha adil ve mütekabil bir yaklaşım benimsemeye teşvik edeceğini umuyoruz."

- WSJ muhabirlerine kısıtlamaya tepki

Çin hükümeti, geçen haftalarda başkent Pekin'de bulunan 3 Wall Street Journal (WSJ) muhabirinin basın kartlarını iptal etmiş, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ise karara sert tepki göstermişti.

Bununla beraber, ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında Xinhua haber ajansının da yer aldığı 5 medya kuruluşunu Çin hükümetinin parçası olarak kabul edip, bu kuruluşlara "yabancı misyon koşullarının" uygulanacağını duyurmuştu.

Bu kapsamda, Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Xinhua, People Daily, China Daily, Çin Global Televizyon Ağı ve Çin Uluslararası Radyosu, ülkedeki yabancı diplomatik misyonlara uygulanan koşullar altında faaliyet yürütecek ve herhangi bir yerde ofis açmak için ABD hükümetinden onay almaları gerekecek.

Kaynak: AA