Biden'ın ABD askerlerini Suriye'de tutmaya kesin kararlı olduğu açıklandı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suriye'deki askeri tesislerine yönelik saldırılara "hızlı ve cesurca" karşılık verdiğini, Amerikan askerlerinin bölgedeki görevine devam edeceğini belirtti.

YAYINLAMA
Google News
Biden'ın ABD askerlerini Suriye'de tutmaya kesin kararlı olduğu açıklandı

CBS televizyonunun Face the Nation adlı programa katılan Kirby, "Bu, militan grupların ciddi bir saldırısıydı. Ve Başkan, bununla başa çıkmak için hızlı ve cesurca, önemli ölçüde misilleme yaptı." dedi.

"Suriye'de binden az askerimiz var ve bunlar büyük ölçüde azalmış olsa da hala etkin ve kritik olan bu ağın (DEAŞ) peşine düşüyor." diyen Kirby, bu yüzden ABD askerlerinin Suriye'deki görevi başında kalacaklarını, Biden'ın ABD askerlerini Suriye'de tutmaya "kesin kararlı" olduğunu söyledi.

Kirby, İran destekli milis grupların, 23 Mart'ta Irak ve Suriye'deki ABD personeline ve tesislerine düzenlediği saldırılara karşı, Biden'ın gerekli görmesi durumunda ek yanıtların da olasılığından bahsetti.

"Bu hafta burada, ABD'nin halkımızı korumak için her zaman kararlı davranacağını gösterdik." ifadesini kullanan Koordinatör Kirby, bu mesajın, muhatabına "yüksek sesle ve net bir şekilde" gönderildiğini vurguladı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, 25 Mart'ta Suriye'nin Deyrizor ilinde İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği bölgelerden ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol ve Kuniko gaz sahalarına roket saldırıları yapılmıştı.

RUSYA'NIN BELARUS'A TAKTİK NÜKLEER SİLAH YERLEŞTİRME KARARI

Sunucunun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Belarus ile yaptığı nükleer silah anlaşmasına dair sorusunu John Kirby, "Bunun nereye varacağını izleyip görmemiz gerekecek." diyerek cevapladı.

Kirby, "Rusya'nın herhangi bir nükleer silah taşıdığına dair herhangi bir işaret görmedik. Açıkçası, nükleer savaşın yapılmaması gerektiği ve hiçbir nükleer savaşın kazanılamayacağı konusunda hemfikiriz." ifadesini kullandı.

Putin, dün Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini açıklayarak, "Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız." demişti.

KAYNAK: AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İsrail'de Savunma Bakanı görevden alınmasından sonra halk sokağa indi
İsrail'de Savunma Bakanı görevden alınmasından sonra halk sokağa indi
Macron geri adım atmadı! Emeklilik reformunu geri çekmeyeceğini açıkladı!
Macron geri adım atmadı! Emeklilik reformunu geri çekmeyeceğini açıkladı!
Rusya'dan çok kritik nükleer silah hamlesi! Bu hamle dünyayı endişeye sevk etti
Rusya'dan çok kritik nükleer silah hamlesi! Bu hamle dünyayı endişeye sevk etti
Macron kimse fark etmez diye düşündü! Pahalılıktan bahsederken milyonluk saatini gizlice çıkardı!
Macron kimse fark etmez diye düşündü! Pahalılıktan bahsederken milyonluk saatini gizlice çıkardı!
Son Haberler
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesiyle ilgili 3 polis memuru tutuklandı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesiyle ilgili 3 polis memuru tutuklandı
Deprem Sakal-ı Şerife olan ziyaretçi sayısını da etkiledi
Deprem Sakal-ı Şerife olan ziyaretçi sayısını da etkiledi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Felaketin ilk anlarından itibaren milletimiz, devletimiz seferber oldu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Felaketin ilk anlarından itibaren milletimiz, devletimiz seferber oldu
Biden'ın ABD askerlerini Suriye'de tutmaya kesin kararlı olduğu açıklandı
Biden'ın ABD askerlerini Suriye'de tutmaya kesin kararlı olduğu açıklandı
İran'da 4.2 ve 4.7'lik deprem meydana geldi!
İran'da 4.2 ve 4.7'lik deprem meydana geldi!
ABD'de kasırga can aldı! 26 kişi yaşamını yitirdi!
ABD'de kasırga can aldı! 26 kişi yaşamını yitirdi!
Çok Okunanlar
100 bin imzayı geçen 4. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oldu!
100 bin imzayı geçen 4. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oldu!
Freni boşalan halk otobüsü durağa daldı! Faciadan dönüldü!
Freni boşalan halk otobüsü durağa daldı! Faciadan dönüldü!
Salataların boynu bükük kaldı! Tarım ve Orman Bakanlığı o ürünün satışına yasak getirdi! Her sofrada bulunurdu...
Salataların boynu bükük kaldı! Tarım ve Orman Bakanlığı o ürünün satışına yasak getirdi! Her sofrada bulunurdu...
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Hüda Par açıklaması! "Hür Dava Partisi hiçbir yasa dışı örgütle bağının olmadığını belirtmiştir"
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Hüda Par açıklaması! "Hür Dava Partisi hiçbir yasa dışı örgütle bağının olmadığını belirtmiştir"
Rus Devlet Başkanı Putin'den yeni hamle! Belarus'a nükleer silah yerleştirecek!
Rus Devlet Başkanı Putin'den yeni hamle! Belarus'a nükleer silah yerleştirecek!
Paris emniyet müdürlüğü göstericileri tehdit eden polisler için soruşturma istedi
Paris emniyet müdürlüğü göstericileri tehdit eden polisler için soruşturma istedi
Yorumlananlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!