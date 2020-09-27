ABD'den Ermenistan ve Azerbaycan'a çatışmalara derhal son verme çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ'da temas hattında sivilleri hayatlarını kaybetmesine sebep olan büyük ölçekli askeri harekatın son derece endişe verici olduğu ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada çatışmalarda ölenlerin ailelerine başsağlığı dilenirken , "ABD, şiddetin tırmanmasını güçlü bir şekilde kınıyor." ifadesine yer verildi.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun'ın, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile görüştüğü belirtilen açıklamada, her iki tarafa da çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yapıldı.

Tansiyonun daha fazla yükselmemesi için iki ülkeye aradaki mevcut iletişim kanallarını kullanmaları ve sahadaki gerginliği tırmandıracak ''faydasız'' retorik ve eylemlerden kaçınılması çağrısında da bulunulan açıklamada, "ABD, dışardan tarafların artan şiddete müdahil olmasının duruma yardımcı olmayacağına ve sadece bölgesel gerilimi tırmandıracağına inanıyor. Tarafları bir an önce Minsk Grubu eş başkanları ile çalışarak, esaslı müzakerelere dönmeye çağırıyoruz." denildi.

Açıklamada, ABD'nin, AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı olarak da tarafların soruna barışçıl ve sürdürülebilir bir çözüm bulmasına yardımcı olma konusunda kararlı olduğu da kaydedildi.