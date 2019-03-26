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ABD’den F-35 ve Patriot Füze Savunma Sistemi açıklaması

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, NATO müttefiki Türkiye'nin F-35 programında kalmaya devam etmesini istediğini, ancak Türkiye'nin Patriot Füze Savunma Sistemini satın alması gerektiğini söyledi.

ABD’den F-35 ve Patriot Füze Savunma Sistemi açıklaması

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, NATO müttefiki Türkiye'nin F-35 programında kalmaya devam etmesini istediğini, ancak Türkiye'nin Patriot Füze Savunma Sistemini satın alması gerektiğini söyledi.

Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi toplantısında ABD'nin F-35 programında Türkiye'yi isteyip istemediği sorusunu yanıtlayan ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanaha, "Kesinlikle istiyoruz. Türkiye'nin Patriot satın almasına ihtiyaç duyuyoruz." yanıtını verdi.

Kaynak: İHA

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