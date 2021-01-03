ABD'den flaş iddia: Koronavirüs, Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı!

1 yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, birden fazla ülkede insan hayatını sekteye uğratmaya devam ediyor. İlk olarak Çin'de görülen koronavirüsün, ilk görüldüğü andan itibaren birçok farklı teori ortaya atıldı. Bu konuda Çin'e en fazla yüklenen ülke olan Amerika Birleşik Devletleri, virüsün insan yapımı olduğunu savunmaya devam ediyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Matthew Pottinger, İngiliz mevkidaşları ve yetkililerle yaptığı görüşme sonrasında koronavirüs salgınının arkasında Çin'in olduğunu söyledi.

LABORATUVARDA ÜRETİLDİ

Virüsün Çin'de bir laboratuvar ortamında üretildiğini savunan Pottinger, "Virüsün arkasında Çin hükümetinin Wuhan'daki laboratuvarının olduğuna dair kanıtlar giderek artıyor. Kayıtlar salgının Çin'deki hayvan pazarından çıktığına dair iddiaların da gerçek olmadığını gösteriyor" dedi.

İLK HASTA HALEN BULUNAMADI

ABD'de 2020 yılının Ocak ayında koronavirüs salgını ile ilgili uyarılarda bulunan ve Çin'i daha önce de suçlayan Pottinger'ın açıklamaları o zaman tartışma yaratmış ve Dünya Sağlık Örgütü salgının kaynağını keşfetmek için bölgeye gitmişti. Henüz yapılan incelemelere göre Çin'de koronavirüs bulaşan ilk hasta henüz bulunamadı.