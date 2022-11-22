ABD'den Gaziantep'teki hain saldırı sonrası skandal açıklama! Sözcü Price'dan tepki çeken ifadeler

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde terör örgütü PKK /YPG'nin sivilleri hedef alan saldırısına ilişkin açıklama yapan ABD'nin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, terör örgütünü kınamadı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
ABD'den Gaziantep'teki hain saldırı sonrası skandal açıklama! Sözcü Price'dan tepki çeken ifadeler

Terör örgütü PKK / YPG'nin Suriye sınırından attığı 5 roket, dün Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bir okul ve 2 ev ile bir TIR'a isabet etti. Hain saldırıda 22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş ve bir vatandaş hayatını kaybetti, 2'si ağır 19 kişi yaralandı.

ABD'den Gaziantep'teki hain saldırı sonrası skandal açıklama! Sözcü Price'dan tepki çeken ifadeler

ABD ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ KINADI

Hain saldırı sonrası ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, bugün Karkamış’ta üç masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanılarak saldırı kınandı.

ABD'den Gaziantep'teki hain saldırı sonrası skandal açıklama! Sözcü Price'dan tepki çeken ifadeler

SKANDAL İFADELER KULLANDI

ABD'nin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise skandal sözler sarf etti. Saldırıyı kınamayan Price, Suriye'de gerilimi azaltma çağrısında bulunduklarını ifade etti.

Price, "Suriye ve Türkiye'deki sivil can kaybı için en içten başsağlığı diliyor. Sivilleri korumak ve ortak DEAŞ’ı yenilmesiyle ilgili ortak hedefi desteklemek için Suriye'de gerilimi azaltma çağrısında bulunuyoruz. Irak'ta, Irak'ın egemenliğini ihlal eden koordineli olmayan askeri harekata karşı çıkmaya devam ediyoruz." dedi.

ABD'den Gaziantep'teki hain saldırı sonrası skandal açıklama! Sözcü Price'dan tepki çeken ifadeler

ABD'den Gaziantep'teki hain saldırı sonrası skandal açıklama! Sözcü Price'dan tepki çeken ifadeler ABD'den Gaziantep'teki hain saldırı sonrası skandal açıklama! Sözcü Price'dan tepki çeken ifadeler

Gaziantep Karkamış'ta hain saldırı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralıların son durumunu açıkladı!Gaziantep Karkamış'ta hain saldırı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralıların son durumunu açıkladı!

Son dakika | Gaziantep Karkamış'a roketli saldırı! İki bakan olay yerinde açıklama yaptı: Detaylar kahrettiSon dakika | Gaziantep Karkamış'a roketli saldırı! İki bakan olay yerinde açıklama yaptı: Detaylar kahretti

Son dakika | Terör örgütlerine destek veren ABD'den Gaziantep'teki terör saldırısı için açıklamaSon dakika | Terör örgütlerine destek veren ABD'den Gaziantep'teki terör saldırısı için açıklama

Gaziantep Karkamış'a roketli saldırı! Diyarbakır'daki F-16'lar operasyon için havalandıGaziantep Karkamış'a roketli saldırı! Diyarbakır'daki F-16'lar operasyon için havalandı

Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar varSon dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den tepki çeken hareket! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamından kaldırdı
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den tepki çeken hareket! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamından kaldırdı
2013 KPSS'ye ilişkin 2'si aktif çalışan 15 şüpheli için Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı alındı
2013 KPSS'ye ilişkin 2'si aktif çalışan 15 şüpheli için Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı alındı
Bulgaristan, Hablemitoğlu suikastı zanlısının tutukluluk kararını ev hapsine dönüştürdü
Bulgaristan, Hablemitoğlu suikastı zanlısının tutukluluk kararını ev hapsine dönüştürdü
Bakan Koca acı haberi duyurdu! Din âlimi Prof. Dr. Raşit Küçük'ten acı haber
Bakan Koca acı haberi duyurdu! Din âlimi Prof. Dr. Raşit Küçük'ten acı haber
Son Haberler
e-YDS 13 başvuruları başladı mı, başvurular ne zaman başlıyor, son başvuru tarihi ne 2022?
e-YDS 13 başvuruları başladı mı, başvurular ne zaman başlıyor, son başvuru tarihi ne 2022?
Kazakistan'da Suriye konulu 19. Astana Rus ve Suriye'deki Beşşar Esed rejimi heyetleri görüşmeleri başladı
Kazakistan'da Suriye konulu 19. Astana Rus ve Suriye'deki Beşşar Esed rejimi heyetleri görüşmeleri başladı
Araç sahiplerine brent petrol müjdesi: Benzine indirim bekleniyor
Araç sahiplerine brent petrol müjdesi: Benzine indirim bekleniyor
ABD'den Gaziantep'teki hain saldırı sonrası skandal açıklama! Sözcü Price'dan tepki çeken ifadeler
ABD'den Gaziantep'teki hain saldırı sonrası skandal açıklama! Sözcü Price'dan tepki çeken ifadeler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Pençe Kılıç Operasyonu hakkında konuştu! Öldürülen terörist sayısı belli oldu!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Pençe Kılıç Operasyonu hakkında konuştu! Öldürülen terörist sayısı belli oldu!
Cübbeli Ahmet Hoca hastane odasından ameliyat olduğu haberini verdi! "Elhamdülillah iyi geçti"
Cübbeli Ahmet Hoca hastane odasından ameliyat olduğu haberini verdi! "Elhamdülillah iyi geçti"
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 22 Kasım 2022 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 22 Kasım 2022 Salı maç programı
2023 asgari ücrette 4 farklı zam senaryosu! Rakamlar belli oldu: İşte konuşulan zamlı maaşlar...
2023 asgari ücrette 4 farklı zam senaryosu! Rakamlar belli oldu: İşte konuşulan zamlı maaşlar...
USGS duyurdu! 7 büyüklüğünde deprem!
USGS duyurdu! 7 büyüklüğünde deprem!
Bakan Koca acı haberi duyurdu! Din âlimi Prof. Dr. Raşit Küçük'ten acı haber
Bakan Koca acı haberi duyurdu! Din âlimi Prof. Dr. Raşit Küçük'ten acı haber
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin detaylar ve yaşanan son gelişmeler
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin detaylar ve yaşanan son gelişmeler
Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!
Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!
Yorumlananlar
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!
MHP lideri Devlet Bahçeli Samsun'da konuştu! "Biz, tek devletin, tek milletin, tek bayrağın, tek vatanın tarafındayız"
MHP lideri Devlet Bahçeli Samsun'da konuştu! "Biz, tek devletin, tek milletin, tek bayrağın, tek vatanın tarafındayız"