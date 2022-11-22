ABD'den Gaziantep'teki hain saldırı sonrası skandal açıklama! Sözcü Price'dan tepki çeken ifadeler

Terör örgütü PKK / YPG'nin Suriye sınırından attığı 5 roket, dün Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bir okul ve 2 ev ile bir TIR'a isabet etti. Hain saldırıda 22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş ve bir vatandaş hayatını kaybetti, 2'si ağır 19 kişi yaralandı.

ABD ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ KINADI

Hain saldırı sonrası ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, bugün Karkamış’ta üç masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanılarak saldırı kınandı.

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SKANDAL İFADELER KULLANDI

ABD'nin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise skandal sözler sarf etti. Saldırıyı kınamayan Price, Suriye'de gerilimi azaltma çağrısında bulunduklarını ifade etti.

Price, "Suriye ve Türkiye'deki sivil can kaybı için en içten başsağlığı diliyor. Sivilleri korumak ve ortak DEAŞ’ı yenilmesiyle ilgili ortak hedefi desteklemek için Suriye'de gerilimi azaltma çağrısında bulunuyoruz. Irak'ta, Irak'ın egemenliğini ihlal eden koordineli olmayan askeri harekata karşı çıkmaya devam ediyoruz." dedi.

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