ABD'den getirilen 147 kişi, Isparta'da karantinaya alındı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, ABD'den Antalya'ya getirilen 147 Türk vatandaşı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra otobüslerle Isparta'ya gönderilerek, 14 gün boyunca karantinaya alınacakları yurda yerleştirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi devam ediyor. Bu kapsamda ABD'de yaşayan 147 Türk vatandaşı, Antalya Havalimanı'na getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen 147 kişi, otobüslerle karantinaya alınacakları Murat Hüdavendigar Yurdu'na getirildi. Kafile, yüzlerinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde odalarına yerleştirildi. Onları bekleyen özel ekip de korumalı kıyafetleriyle işlemlerini gerçekleştirdi.

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Kaynak: DHA