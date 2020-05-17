İstanbul24 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. ABD'den getirilen 296 Türk vatandaşı karantinaya alındı

ABD'den getirilen 296 Türk vatandaşı karantinaya alındı

ABD'deki 296 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

ABD'den getirilen 296 Türk vatandaşı karantinaya alındı

ABD'deki 296 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan vatandaşların, tahliyeleri sürüyor. Bu kapsamda 296 Türk vatandaşı THY'ye ait uçakla ABD'nin Houston kentinden Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlardan 288'i havalimanında hazır tutulan otobüslerle Trabzon'a gönderilirken, 8'i ise aynı uçakla İstanbul'a gitti. 296 kişi, 14 gün süreyle yurtlarda karantinada tutulacak.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT