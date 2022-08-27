ABD'den Gülşen' destek! "Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya çağırıyoruz"

ABD Dışişleri Bakanlığı, imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen hakkında açıklama yaparak, "Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence altına almaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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ABD'den Gülşen' destek! "Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya çağırıyoruz"

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen günlerde imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanan şarkıcı Gülşen hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ABD'den Gülşen' destek! Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya çağırıyoruz

"ABD, ENDİŞE DUYMAKTADIR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD, Türkiye'de ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanılan adli taciz biçimlerinden endişe duymaktadır. Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence altına almaya çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

ABD'den Gülşen' destek! Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya çağırıyoruz

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