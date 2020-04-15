ABD'den korkutan koronavirüs açıklaması: 2022'ye kadar devam edebilir

Harvard Üniversitesine bağlı T.H. Chan Halk Sağlığı Bölümü ekibi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki etkileri ile ilgili yaptığı araştırmanın sonuçları paylaşıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının olası senaryolarını tespit etmek için Kovid-19 ile diğer koronavirüs çeşitlerinin kıyaslandığı raporda, Beyaz Saray'ın yaptığı "salgının bu yaz durabileceği" yönündeki açıklamalarla çelişen ifadelerin olması dikkat çekti.

"2022 YILINA KADAR SÜREBİLİR"

Buna göre halkın evde kalma süresi ve okulların kapatılması da dahil olmak üzere alınan tedbirlerin uzayabileceği belirtilirken, "Yoğun bakım kapasitesi önemli ölçüde artırılmadıkça veya tedavi için aşı bulunmadıkça tedbir süreleri 2022'ye kadar devam edebilir." ifadesine yer verildi.

Bununla birlikte virüsün kontrol altına alınması halinde bile 2024'e kadar bulaşma ihtimalinin devam edeceği belirtilirken, teşhis ve gözetimin sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Kovid-19 virüsünden enfekte olan insanların virüse karşı bağışıklık kazanıp kazanmadığına dair net bulguların olmadığı belirtilen raporda, buna gerekçe olarak Kovid-19'a ilişkin güvenilir bir antikor testinin henüz olmaması gösterildi.

Konuya ilişkin basın açıklaması yapan Chan Halk Sağlığı Bölümü Epidemiyoloji Profesörü Dr. Marc Lipsitch, tedbirlerin tamamen kaldırılması durumunda virüsün yayılma hızında yüksek artış görüleceğini kaydetti.

Lipsitch, "En azından bireyler arasındaki sosyal mesafe tedbirinin çok uzun bir süre devam edeceğini söyleyebilirim." dedi.