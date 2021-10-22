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  3. ABD'den koronavirüs ile ilgili yeni çalışma! Erkek bebekler kızlara göre daha şanslı

ABD'den koronavirüs ile ilgili yeni çalışma! Erkek bebekler kızlara göre daha şanslı

ABD'de yer alan Massachusetts Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüs ile ilgili yeni bir araştırma gerçekleştirildi. Araştırma korona bulaşan hamile kadınlarda erkek plasentaların, kadın plasentalarına göre daha fazla bağışıklık kazandığını ortaya çıkardı.

ABD'den koronavirüs ile ilgili yeni çalışma! Erkek bebekler kızlara göre daha şanslı

Araştırmada koronavirüs bulaşan 68 hamile kadın yer aldı. Anne adaylarında erkek plasentaların, kadın plasentalarıyla kıyaslandığında bağışıklık etkinliğinin artması ile ilişkili belirli gen ve proteinlerin daha yüksek seviyelerde olduğu ortaya çıkarıldı. 

Proteinlerin de önemli oranda daha yüksek seviyelerde olduğu görüldü. 

ABD'den koronavirüs ile ilgili yeni çalışma! Erkek bebekler kızlara göre daha şanslı

KORUMA SEVİYESİNİ YÜKSELTEBİLİR

Dr. Andrea Edlow Boston’daki Massachusetts Üniversitesi Hastanesi’nde araştırmayı gerçekleştiren ekibin liderliğini üstleniyor. Ediow, erkek fetüslerin bağışıklık aktivitelerinin artmasıyla beraber koronavirüs enfeksiyonuna karşı koruma seviyesinin yükselebileceğini belirtti.

ABD'den koronavirüs ile ilgili yeni çalışma! Erkek bebekler kızlara göre daha şanslı

Fakat fetüsün anne karnındayken koronavirüs'e maruz kalmasının da riskli olabileceğini söyledi. 

YAKALANMA İHTİMALLERİ ARTABİLİR

Kız olacak fetüslerin erkek fetüslere kıyasla daha az bağışıklık geliştirdiğini belirten araştırmacılar, bu durumun da koronavirüse yakalanma ihtimalini yükselttiğini ifade etti.

ABD'den koronavirüs ile ilgili yeni çalışma! Erkek bebekler kızlara göre daha şanslı

Ediow açıklamasında “Fetüsün cinsiyeti, annenin hem KOVID-19’a karşı antikor üretme hem de bunları bebeğine aktarma yeteneği üzerinde etkiye sahip.” sözlerine yer verdi.

ABD'den koronavirüs ile ilgili yeni çalışma! Erkek bebekler kızlara göre daha şanslı

Daha önce de benzer araştırmalar yapıldığını belirten araştırmacılar, benzer sonuçlara vardıklarını ifade ettiler.

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