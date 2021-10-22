ABD'den koronavirüs ile ilgili yeni çalışma! Erkek bebekler kızlara göre daha şanslı

Araştırmada koronavirüs bulaşan 68 hamile kadın yer aldı. Anne adaylarında erkek plasentaların, kadın plasentalarıyla kıyaslandığında bağışıklık etkinliğinin artması ile ilişkili belirli gen ve proteinlerin daha yüksek seviyelerde olduğu ortaya çıkarıldı.

Proteinlerin de önemli oranda daha yüksek seviyelerde olduğu görüldü.

KORUMA SEVİYESİNİ YÜKSELTEBİLİR

Dr. Andrea Edlow Boston’daki Massachusetts Üniversitesi Hastanesi’nde araştırmayı gerçekleştiren ekibin liderliğini üstleniyor. Ediow, erkek fetüslerin bağışıklık aktivitelerinin artmasıyla beraber koronavirüs enfeksiyonuna karşı koruma seviyesinin yükselebileceğini belirtti.

Fakat fetüsün anne karnındayken koronavirüs'e maruz kalmasının da riskli olabileceğini söyledi.

YAKALANMA İHTİMALLERİ ARTABİLİR

Kız olacak fetüslerin erkek fetüslere kıyasla daha az bağışıklık geliştirdiğini belirten araştırmacılar, bu durumun da koronavirüse yakalanma ihtimalini yükselttiğini ifade etti.

Ediow açıklamasında “Fetüsün cinsiyeti, annenin hem KOVID-19’a karşı antikor üretme hem de bunları bebeğine aktarma yeteneği üzerinde etkiye sahip.” sözlerine yer verdi.

Daha önce de benzer araştırmalar yapıldığını belirten araştırmacılar, benzer sonuçlara vardıklarını ifade ettiler.