ABD'den Mısır'a çağrı: "Gazetecileri serbest bırakın"

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Mısır yönetimine gözaltındaki Anadolu Ajansı muhabirlerinin serbest bırakması çağrısında bulundu.

Bir Anadolu Ajansı muhabirinin sorusuna yazılı yanıt veren ve isminin açıklanmasını istemeyen bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, konnuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MISIR YÖNETİMİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

Sözcü, açıklamasında, "Söz konusu haberlerin farkındayız. Eğer doğruysa, Mısır yönetimine, gözaltındaki (AA çalışanı) gazetecileri serbest bırakma ve Mısır'da özgür ve açık medyaya izin verme çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

AA Kahire ofisine dün gece baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı olmak üzere, 4 çalışanı gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürmüştü. TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatmış ve internet bağlantısını kesmişti.

Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak dışarıyla irtibat kurmalarını engellemişti.