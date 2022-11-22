ABD'den Pençe Kılıç açıklaması "Türkiye'nin kendisini savunma hakkı var"

ABD'den Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu hakkında açıklama yaptı. Beyaz Saray, Pençe Kılıç Harekatına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin kendisini savunma hakkı var, güneyinde meşru terör tehdidi sürüyor." ifadelerini kullandı.

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ABD'den Pençe Kılıç açıklaması "Türkiye'nin kendisini savunma hakkı var"

ABD Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu hakkında açıklama yaptı. Beyaz Saray, Pençe Kılıç Harekatına ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye'nin kendisini savunma hakkı var, güneyinde meşru terör tehdidi sürüyor." ifadelerini kullanıldı.

"KENDİLERİNİ VE VATANDAŞLARINI SAVUNMA HAKKI VAR"

Türkiye'nin Suriye sınırındaki gelişmeleri değerlendiren Kirby, "Türkiye, özellikle güneyinde meşru terör tehdidi nedeniyle muzdarip olmayı sürdürüyor. Tabii ki her türlü kendilerini ve vatandaşlarını savunma hakları var." ifadesini kullandı.

"DEAŞ ÜZERİDNE BASKIYI DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ"

Kirby, bölgedeki gelişmelerde kendilerini endişelendiren noktanın ise "SDG" adını verdikleri YPG/PKK'nın "DEAŞ ile mücadelesi" olduğunu belirterek, "Bölgedeki bir operasyon, ortağımız SDG'nin DEAŞ ile mücadele kabiliyetlerini kısıtlayabilir. SDG ile bunun için ortaklık yapıyoruz ve DEAŞ üzerinde baskıyı devam ettirmek istiyoruz." dedi.

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