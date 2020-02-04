ABD'den Rusya, İran ve Esed rejimine "İdlib" tepkisi

Suriye'nin İdlib bölgesinde sivillere yapılan saldırılar nedeniyle Esed rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah'a tepki gösteren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Bu barbarca saldırılar sona ermeli." açıklamasında bulundu.

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